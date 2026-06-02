La nueva serie de Disney+ que promete ser tu nueva adicción: el drama turco ideal para maratonear

Con un intenso romance como protagonista, la ficción cuenta una historia que refleja lo mejor y lo peor del amor.

La serie turca que no sabías que necesitabas, en Disney +.

Disney + continúa ampliando su catálogo internacional con producciones que buscan conquistar a los espectadores más allá de los grandes estrenos de Hollywood. En los últimos años, la plataforma apostó cada vez más por contenidos originales de distintos países, incluyendo series europeas, asiáticas y turcas .

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Las ficciones turcas se han convertido en un fenómeno global gracias a sus historias cargadas de emociones, personajes complejos y romances capaces de atrapar a la audiencia desde el primer episodio. Ahora, una nueva producción busca seguir ese camino dentro del servicio de streaming de Disney+.

Se trata de We'll Be Fine, una serie original turca de ocho episodios protagonizada por Mert Ramazan Demir y Miray Daner, que rápidamente llamó la atención de los fanáticos del drama romántico.

Una historia que no vas a poder dejar de mirar, en Disney+.

La historia sigue a Lal y Aktan, dos personas completamente diferentes que se cruzan en un momento inesperado de sus vidas. Aunque provienen de mundos distintos y parecen incompatibles en muchos aspectos, entre ellos surge una atracción imposible de ignorar.

Lo que comienza como un encuentro casual pronto se transforma en una intensa historia de amor. Sin embargo, la relación estará marcada por obstáculos, conflictos y situaciones que pondrán a prueba constantemente sus sentimientos.

We'll be fine Muestra las dos caras del amor, con emoción e intensidad. Imagen: Disney+

A medida que avanzan los capítulos, ambos protagonistas deberán enfrentarse a sus propias inseguridades, errores y emociones reprimidas. La serie explora cómo el amor puede convertirse tanto en una fuente de felicidad como en un desafío que obliga a las personas a cambiar.

Con una fuerte carga emocional, romance y momentos de gran intensidad dramática, We'll Be Fine plantea una pregunta central: por qué algunas historias de amor parecen imposibles de terminar, incluso cuando todo juega en contra.

Disney+: tráiler de We'll Be Fine

Embed - We'll Be Fine Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Disney - Turquia

Disney+: elenco de We'll Be Fine