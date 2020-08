Un futuro donde sólo perdurará el concreto

Todo esto no funcionaría sin el elaborado lenguaje visual del director, Eduardo Gómez, que aprovecha al máximo una excelente fotografía blanco y negro y una riquísima banda sonora electrónica para generar climas por momentos fascinantes. A veces se nota la influencia del clásico “Koyaanisqatsi” de Geoffrey Reggio, y si bien los resultados no dan para tanto, está claro que “La conquista de las ruinas” tiene valores estéticos y no solo antropológicos.

“La conquista de las ruinas” (Argentina-Bolivia, 2020). Documental dirigido por E. Gómez. (Cine.Ar).