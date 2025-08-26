Bomba en la televisión: cuál será el futuro de Santiago del Moro, ¿seguirá en Telefe?







Santiago del Moro condujo las últimas tres ediciones de Gran Hermano y será quien conduzca la entrega de los Premios Martin Fierro de televisión el próximo 28 de septiembre.

Santiago del Moro lleva al frente de Gran Hermano Argentina desde 2022.

Santiago del Moro estaría por irse de Telefe, tras no arreglar su próximo contrato con el canal para estar al frente de la nueva edición de Gran Hermano, que empezaría a fin de este año.

Según informaron en Intrusos, Del Moro ya no seguiría en el canal, aunque tampoco estaría negociando con otra señal ya que la decisión habría sido muy reciente.

Al ser consultado por Intrusos, Santiago dijo que aún no firmó nuevo contrato, pero no descarta hacerlo: “Tengo el contrato para firmar hasta el 2030, seguramente así será”.

La historia de Santiago del Moro y Gran Hermano Santiago del Moro lleva al frente de Gran Hermano Argentina desde 2022, cuando la temporada 10 marcó su debut como conductor del reality en Telefe. Desde entonces ha conducido las temporadas siguientes, incluyendo la de 2023-2024 y la más reciente de 2024-2025.

El impacto de esta salida se refleja directamente en el casting de la próxima temporada de Gran Hermano. El conductor tenía una participación importante en la selección de los participantes y su alejamiento retrasó los avances. Esta nueva edición, a diferencia de las anteriores, incorporará a algunas figuras del espectáculo dentro de la casa más famosa del país, lo que agrega expectativa pero también genera incertidumbre sobre cómo seguirá el proceso sin la presencia de Del Moro.