"Hamnet", la película de la ganadora del Oscar Chloé Zhao presentó su primer tráiler

Basada en la novela homónima de Maggie O'Farrell de 2020, Hamnet , de la directora ganadora del Oscar por Nomadland , Chloé Zhao , presentó su primer tráiler.

Coescrita por Zhao y O'Farrell, Hamnet se estrenará mundialmente el domingo 7 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025. Focus Features la estrenará en cines selectos el 27 de noviembre, antes de estrenarla a en Estados Unidos el 12 de diciembre.

La nueva película narra una historia ficticia sobre la vida de William Shakespeare ( Paul Mescal ), su esposa Agnes ( Jessie Buckley ) y cómo la muerte de su hijo de 11 años impactó sus vidas y la obra del famoso bardo.

Además de Mescal y Buckley, la película también cuenta con las actuaciones de Joe Alwyn, Emily Watson, Jacobi Jupe, Jack Shalloo y David Wilmot .

Hamnet marca el regreso a un territorio más familiar para Zhao, luego de su breve incursión con “Eternals” en el mundo de los superhéroes y la acción CGI de gran éxito.

La historia de dolor, amor, familia y arte de este drama de época lo pone más en línea con The Rider, Nomadland y Songs My Brothers Taught Me, las tres películas que originalmente establecieron a Zhao como uno de los cineastas más prometedores que surgieron en los últimos 10 años (los muchos toques malickianos esparcidos por todo el primer tráiler de Hamnet lo convierten también en un primo visual y estilístico de los esfuerzos de Zhao anteriores a Eternals).

Durante meses, "Hamnet" se ha considerado una posible candidata a los premios de este año, y su tráiler del martes no sugiere lo contrario. Sin embargo, los cinéfilos empezarán a tener una mejor idea de su lugar entre los próximos estrenos de este otoño, una vez que se celebren sus primeras proyecciones en festivales el próximo mes.