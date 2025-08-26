Taylor Swift se casa: anunció su compromiso con Travis Kelce

La cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chief anunciaron su compromiso a través de sus redes.

Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos. La cantante de "Cruel Summer" y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ambos de 35 años, anunciaron su compromiso en una publicación conjunta en Instagram junto con varias fotos de su propuesta en un jardín lleno de flores el martes 26 de agosto.

"Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar" , escribió Swift en el pie de foto.

Swift reveló detalles de su nuevo álbum, "The Life of a Showgirl" , en el podcast " New Heights " de Kelce y su hermano Jason a principios de este mes. El episodio obtuvo 13 millones de visualizaciones en YouTube en 24 horas.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su historia de amor en 2023 , cuando el jugador de los Kansas City Chiefs confesó públicamente su interés en conocer a la cantante. El flechazo no tardó en llegar y, con el paso de los meses, la pareja se volvió inseparable, compartiendo momentos tanto en el escenario como en el campo de juego.

Swift fue vista en varias ocasiones alentando desde la tribuna en los partidos de la NFL, gesto que generó gran repercusión en las redes sociales y en los medios internacionales.

La relación entre ambos rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo y el deporte, ya que une a dos figuras de gran popularidad en ámbitos muy distintos. Mientras la artista atraviesa un momento histórico con su gira The Eras Tour, Kelce disfruta de su consagración deportiva tras ganar el Super Bowl. Juntos, lograron formar una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del entretenimiento.