"La quimera del oro", el clásico de Chaplin cumple 100 años y vuelve al cine







"La quimera del oro", un clásico de todos los tiempos , regresa con un reestreno único en cines. Dirigido, producido y protagonizado por Charlie Chaplin en 1925.

En el film, Chaplin interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska, a principios de siglo XX, en busca de fortuna.

"La quimera del oro", un clásico de todos los tiempos que cumple 100 años, regresa con un reestreno único en cines. Dirigido, producido y protagonizado por Charlie Chaplin en 1925, se podrá ver muy pronto en más de 70 países, en una versión remasterizada en 4K que Cinetopia traerá a cines de todo Latinoamérica. En Argentina la película aterrizará el jueves 4 de septiembre de 2025 en complejos de cine a lo largo de todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta obra maestra de la historia del cine, celebra su centenario con el estreno de una espectacular restauración supervisada por la Fondazione Cineteca di Bologna a partir de materiales originales proporcionados por instituciones como el BFI National Archive y el MoMA, y con los auspicios de la Asociación Chaplin, Roy Export SAS y el apoyo del grupo MK2.

Con una calidad visual inédita que permite apreciar en todo su esplendor la maestría técnica y estética de Chaplin, el impacto de "La quimera del oro" se extiende más allá de su época, siendo una influencia clave en el cine moderno. Esta "mezcla tan perfecta de comedia y tragedia", como la ha definido Martin Scorsese, representa un equilibrio estético insuperable para cineastas del calibre de Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino y Tim Burton, quienes por su lado han destacado cómo Chaplin logró con la simple historia de un vagabundo que busca oro, combinar humor, emoción y crítica social.

Tras haber inaugurado la sección Cannes Classics en el Festival de Cannes este 2025 y conmemorando su primera exhibición en el Egyptian Theatre de Los Ángeles hace exactos 100 años, el clásico del cine mudo se exhibirá próximamente en salas de Cinemark Hoyts, Showcase, Cinemacenter, Atlas, Multiplex, entre otros.

En el film Chaplin, en la que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska, a principios de siglo XX, en busca de fortuna. Una fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un hambriento bandido que lo confundirá con un pollo gigante. Se trata de una versión aniversario 100 años remasterizada en 4K.

Temas Películas