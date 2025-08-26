La esposa de Bruce Willis reveló duros detalles de la salud del actor: "El lenguaje está desapareciendo"







La familia del actor anunció en 2022 que Willis había recibido un diagnóstico de afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta la capacidad de comunicación.

Bruce Willis junto a su esposa Emma.

Bruce Willis sigue "muy activo" más de tres años después de retirarse de la actuación por afasia y dos años después de que le diagnosticaran demencia frontotemporal.

La revelación la hizo su esposa, Emma Heming Willis, quien conversó con la periodista Diane Sawyer, de ABC News, en el marco del nuevo especial "Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado".

“Bruce todavía se mueve muy bien. En general, Bruce goza de muy buena salud”, dijo Heming Willis. “Es solo que su cerebro le está fallando… El lenguaje está desapareciendo, y, bueno, hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente… diferente”.

Heming Willis le dijo a Sawyer que se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal con Bruce cuando comenzó a actuar "un poco más tranquilo" en situaciones sociales a pesar de que normalmente era "muy conversador y muy involucrado".

“Cuando la familia se reunía, él se derretía un poco”, explicó. “Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador”. Tres años después, Heming Willis dijo que todavía hay momentos en los que la personalidad de Bruce brilla con luz propia. Añadió: "No días, pero sí momentos. Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera. Y, ya sabes, a veces ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa burlona, y, ya sabes, me transporto. Y es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van".

