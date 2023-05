Britney Spears reveló que se reconcilió con su mamá luego del juicio por la tutela

"Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años... ha pasado tanto tiempo... con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡pero el tiempo cura todas las heridas!" escribió la cantante de 41 años el jueves por la noche en Instagram, junto con una foto de ella cuando era niña. "Y después de poder comunicar lo que he contenido durante mucho tiempo, ¡me siento tan bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡Los amo mucho!".

"Se vuelve agotador cuando las conversaciones y los mensajes de texto que tenemos en privado no coinciden con lo que publicas en las redes sociales. Sé que estás pasando por mucho y nunca quiero disminuir eso, pero tampoco puedo disminuirme a mí mismo". Esto escribió Jamie Lynn en Instagram en enero de 2022, después de que Britney tuiteara su descontento por la decisión de su hermana de mencionarla durante una entrevista sobre sus memorias en Good Morning America , una discusión en la que también Jamie Lynn dijo que ella "no tomó medidas" para ser parte del acuerdo de tutela de 13 años de su hermana.

"No todos van a estar de acuerdo conmigo", dijo Jamie, y también señaló que era una "gran herramienta" para ayudar a la relación de Britney con sus hijos. "Ha sido un momento increíble. Pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma. ¿Dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? Y no sé si ella estaría viva. No lo sé".

Desde el final de la tutela, Britney se casó con el actor Sam Asghari y lanzó el sencillo de 2022 "Hold Me Closer" con Elton John. La canción alcanzó el número 6 en las listas de éxitos de los Estados Unidos: su sencillo con las listas más altas desde la colaboración de Will.i.am de 2012, "Scream & Shout".