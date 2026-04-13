Britney Spears en rehabilitación: la cantante se internó tras haber sido arrestada por conducir alcoholizada

La cantante permanecerá al menos 30 días en un centro de salud especializado. Esta medida sería para una “recuperación más significativa” y para evitar presentarse en la corte el próximo 4 de mayo, como tenía previsto.

Britney Spears ingresó por voluntad propia en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias. Esta decisión busca fortalecer su posición legal frente a su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 4 de marzo .

La información de que la cantante estadounidense se internó “hace unos días” en un centro de salud de Estados Unidos se difundió a través del medio TMZ.

El equipo de Spears, respaldado por su círculo íntimo, la habría presionado para que ingrese a rehabilitación, lo que finalmente concluyó con su ingreso voluntario: “Se da cuenta de que tocó fondo” , declaró una fuente a TMZ.

Esta decisión no es únicamente por el bien de su salud, sino que sirve para fortalecer su posición frente al tribunal de California tras su reciente arresto por conducir alcoholizada. “Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, confesó un allegado al caso.

Aunque no trascendió la duración del programa, las fuentes indican que Britney tiene planeado quedarse por más de 30 días. Esta medida sería para una “recuperación más significativa” y para evitar presentarse en la corte el próximo 4 de mayo, como tenía previsto.

No es la primera vez que la artista se ingresa en un centro de rehabilitación; más bien, esta última internación forma parte de su larga lucha contra las adicciones a lo largo de los años.

Los antecedentes penales de Britney Spears

La cantante de "Toxic" ya ha tenido problemas legales anteriormente. En 2007, enfrentó cargos por delitos menores y una posible pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles. Los cargos por el pequeño choque fueron finalmente retirados porque pagó al dueño del vehículo por los daños, y se declaró el juicio nulo tras un estancamiento del jurado en su juicio por conducir sin licencia de California.

Poco después de su atropello y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de algunos incidentes públicos preocupantes y su presunto abuso de sustancias y alcohol.

A pesar de las controversias, la figura de Britney Spears todavía ocupa un lugar especial dentro de la historia de la música pop. Su carrera transformó la industria a finales de los noventa y principios de los dos mil, cuando su imagen se convirtió en la adoración de una nueva generación de artistas.