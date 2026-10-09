BTS libera entradas y volverán a salir a la venta hoy, 9 de octubre: a qué hora y cómo comprarlas + Agregar ámbito en









La productora del evento anunció que, tras ajustes de producción, se pondrán a disposición nuevos tickets para todas las fechas del grupo en Buenos Aires.

El grupo surcoreano se presentará en el Estadio Único de La Plata a fines de octubre en el marco de su gira mundial. Instagram BTS

A solo 12 días de la llegada de BTS a la Argentina, DF Entertainment confirmó una noticia muy esperada por miles de fanáticos. Este viernes 9 de octubre se habilitará la venta de una tanda limitada de entradas para los shows que la banda dará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

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La posibilidad de conseguir nuevas entradas se abre a partir de reajustes técnicos en la ambientación del recinto. La alta demanda previa había agotado rápidamente las ubicaciones originales, por lo que este remanente representa la última oportunidad para conseguir un lugar.

Tour de BTS: shows en Argentina El desembarco de la banda en el marco de su gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ contempla tres fechas programadas para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

Respecto a los valores de las ubicaciones, el esquema tarifario oficial se mantiene con los siguientes precios (a los que hay que sumar el 15% correspondiente al cargo por servicio):

Cabecera Norte y Sur : $225.000 + SC

: $225.000 + SC Campo : $355.000 + SC

: $355.000 + SC Platea A y B : $390.000 + SC

: $390.000 + SC Platea Preferencial A y B: $425.000 + SC El recorrido por Latinoamérica comenzó en Bogotá, para luego continuar por Lima (Perú) y Santiago de Chile antes de llegar a Argentina. La última parada del continente será São Paulo, donde darán tres shows. En total, el tramo por la región comprenderá 14 conciertos en cinco países tras haber sumado fechas adicionales por la alta demanda.

Liberan entradas para BTS: cuándo y cómo comprar Las entradas saldrán a la venta este viernes 9 de octubre a partir de las 13:00 a través del sitio oficial de AllAccess (allaccess.com.ar) o mediante el enlace disponible en BTSWORLDTOUROFFICIAL.com. La fila virtual se abrirá 30 minutos antes del inicio del proceso, por lo que se recomienda ingresar con tiempo y tener la sesión iniciada para agilizar la compra. Desde la organización aclararon que el stock es acotado y que los tickets se venderán por estricto orden de llegada.

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