La Cumbre Mundial de Comunicación Política tendrá una edición online para seguir las conferencias desde el exterior + Agregar ámbito en









La XXV edición del encuentro se realizará del 24 al 26 de noviembre en Ciudad de México. Quienes no asistan de manera presencial podrán seguir online las conferencias de la sala principal, con expositores de distintos países.

La Cumbre Mundial de Comunicación Política amplía su alcance con una transmisión online.

La XXV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política comenzará este martes 24 de noviembre en Ciudad de México y contará con una alternativa virtual para quienes no puedan asistir de manera presencial. A través de una plataforma digital, participantes de distintos países podrán seguir en vivo las conferencias de la sala principal durante las tres jornadas del encuentro.

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La propuesta permitirá acceder a las exposiciones mediante una suscripción anual a Cumbre Online, la plataforma de capacitación del evento. La modalidad está dirigida a consultores, dirigentes políticos, periodistas, académicos y estudiantes interesados en los debates sobre campañas electorales, comunicación gubernamental y estrategias políticas.

La agenda comenzará el martes con las presentaciones del consultor político Daniel Ivoskus, el especialista español en oratoria Yago De Marta, el creativo publicitario argentino Jorge Imhof y el estratega mexicano Marco Sifuentes.

Ciudad de México recibe una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. El miércoles 25 será el turno de la consultora mexicana Gisela Rubach y de la estratega digital Renata Reyes. También participarán la especialista argentina en opinión pública Shila Vilker y Nidia Paulino, referente en política territorial y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. La programación de esa jornada incluirá además una conferencia del fotógrafo político mexicano David Ross.

El cierre del encuentro, previsto para el jueves 26, tendrá entre sus principales expositores al consultor estadounidense Dick Morris, exasesor del expresidente Bill Clinton, y al consultor, estratega y autor argentino Mario Riorda.

En su edición presencial, la Cumbre reunirá a más de 250 conferencistas de 25 países. La programación contempla debates sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas electorales y la gestión de gobiernos, comunicación institucional, reputación política, polarización social, investigación de opinión pública y relación con los medios de comunicación. También habrá espacios dedicados a la gestión de crisis, el diseño de políticas públicas, las estrategias electorales y la presentación de libros. La posibilidad de seguir las conferencias a distancia busca extender el alcance del encuentro más allá de Ciudad de México y facilitar el acceso a los contenidos para profesionales de distintos países. Las transmisiones estarán disponibles en www.cumbre.online, donde también se pueden consultar las condiciones de suscripción.

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