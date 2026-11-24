Según la declaración oficial del presidente de Estados Unidos ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos el mandatario podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre. Tras la vuelta del directivo, la empresa de semiconductores tuvo un salto del 31,5% en Wall Street.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump obtuvo una ganancia de hasta u$s15 millones por sus inversiones en Nvidia , luego de que las acciones de la compañía se dispararan un 31,5% en Wall Street tras el regreso de Jensen Huang como CEO . El salto bursátil elevó en unos u$s950.000 millones el valor de mercado del fabricante de chips y benefició al presidente estadounidense, que tiene participación en la empresa.

La cifra surge de una estimación basada en las declaraciones financieras de Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. Según esos documentos, el mandatario podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre , el último período informado. Como las presentaciones oficiales consignan rangos y no cantidades exactas, no es posible determinar con precisión cuánto ganó con la suba.

El propio Trump reconoció que intervino para facilitar el regreso de Huang a la conducción de la compañía. “Hablé con ellos, digámoslo así”, declaró el lunes a CNBC. “Y los convencí... Hice el trato”, concluyó.

Huang, cofundador de Nvidia en 1993, había dejado su cargo después de que trascendieran denuncias sobre supuestas relaciones extramatrimoniales , entre ellas una con una mujer sospechada de tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos y otras dos con empleadas de la compañía. La junta directiva resolvió restituirlo tras la intervención del presidente estadounidense.

De acuerdo con una revisión de la BBC sobre las declaraciones patrimoniales de los últimos dos años, Trump compró acciones de Nvidia por montos que oscilaron entre u$s23 millones y u$s86 millones . También vendió parte de su participación desde que regresó a la Casa Blanca, con ganancias estimadas de entre u$s3,5 millones y u$s0,2 millones.

Archivo. Trump celebró la vuelta de Huang con un particular posteo.

La vuelta de Jensen Huang impulsó los mercados

El regreso de Huang a la conducción de Nvidia tuvo repercusiones en los mercados internacionales. En detalle, después de que se generara un fuerte avance de Wall Street el lunes, las principales bolsas de Asia-Pacífico registraron subas durante la rueda del martes, en una nueva jornada de impulso para las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia subieron 31,5% en Wall Street y avanzaron u$s39,52 hasta los u$s165,05, en una jornada en la que la compañía sumó más de u$s930.000 millones a su capitalización bursátil. El salto se produjo después de que el directorio anunciara la restitución de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta, en un giro respecto de la decisión que había tomado apenas unos días antes, en medio del escándalo por sus relaciones extramatrimoniales.

Archivo. Nvidia tuvo un salto del 31,5% en Wall Street el pasado lunes.

Los papeles de la principal fabricante de chips habían acumulado una caída del 27,7% desde la salida de Huang, el pasado 12 de noviembre. Su regreso al frente de la empresa buscó poner fin a la crisis que había sacudido a la conducción y devolver estabilidad a la compañía. Pese al fuerte rebote de este lunes, las acciones todavía no recuperaron el nivel que tenían antes de la renuncia del ejecutivo.

Por su parte, el índice TW50 de Taiwán avanzó un 9,5%, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 6,5%, impulsado por las compañías de semiconductores SK Hynix y Samsung Electronics. En Japón, el Nikkei subió casi un 4%. En contraste, los mercados europeos operaron mayormente estables.

Sin embargo, las acciones de Nvidia retrocedían un 4,1% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta los u$s 158,26. Los inversores comenzaron a incorporar las repercusiones políticas de la intervención de Trump en la decisión de la junta directiva. Para la jornada del martes, se esperaba que los principales índices estadounidenses abrieran con leves bajas.

La recuperación de las acciones tecnológicas se produce después de varios meses de volatilidad, marcados por las dudas sobre el nivel de endeudamiento de las empresas para financiar la infraestructura de inteligencia artificial y la posibilidad de que el triunfo demócrata en las elecciones de medio término impulse una regulación más estricta en Estados Unidos.

Las críticas por la intervención de Trump en Nvidia

Más allá de la recuperación de las acciones, participación del presidente en el regreso de Huang también generó cuestionamientos desde el Partido Demócrata. El senador por Arizona Ruben Gallego pidió investigar las operaciones bursátiles realizadas antes del anuncio de la compañía.

“Tenemos que investigar qué posiciones en acciones se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia”, escribió en X. Más tarde, agregó: “Trump podría haber comenzado a pinchar la burbuja de la inteligencia artificial”.