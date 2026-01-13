Gibson se une a Keith Richards y lanza dos modelos de colección de una de sus guitarras más icónicas

Se trata de una réplica de la famosa ES-355 negra que Richards usó en las históricas sesiones de "Sticky Fingers" y "Exile on Main St." con los Rolling Stones.

Gibson y la leyenda de los Rolling Stones se unen para un nuevo lanzamiento.

Gibson se ha asociado con Keith Richards para crear una versión de edición de coleccionista de la ES-355 de 1960 de la leyenda de los Rolling Stones .

Es el ejemplo más reciente de la colaboración de Gibson con un miembro de la realeza del rock para replicar una guitarra eléctrica particularmente histórica. Anteriormente, Gibson ha realizado réplicas de primera fila para la Greeny de Kirk Hammett , la EDS-1275 de Jimmy Page y la ES-345 de Volver al Futuro .

Acertadamente descrita como una "carta de amor de edición limitada a una de las guitarras más geniales del planeta", esta maravilla semihueca es una réplica de la famosa ES-355 negra que Richards usó en las históricas sesiones de "Sticky Fingers" y "Exile on Main St" .

Además, la ES-355 ha sido un elemento básico del arsenal de guitarras en vivo de Richards desde 1997, y ha sido un elemento principal en todas las giras mundiales de los Stones en las últimas décadas

Se han reproducido dos versiones de la guitarra, pero la línea superior es de ambas recreaciones minuciosas del original, construidas con la ayuda de un escaneo 3D avanzado, materiales y técnicas de construcción correctos para la época y envejecimiento de Murphy Lab para reflejar el desgaste del material original.

Una tiene la firma de Richards tanto en la etiqueta como en la guitarra misma, mientras que la otra tiene su firma solo en la etiqueta.

Richards es famoso por usar un enfoque de cinco cuerdas en temas como "Brown Sugar" y "Start Me Up", pero, por supuesto, también es un experto en seis cuerdas. Aunque su Fender Telecaster suele tener cinco cuerdas, siempre recurre a guitarras Gibson cuando necesita seis.

"Esta es mi guitarra de seis cuerdas con afinación estándar", le dice Richards a su colaborador y productor de los Stones, Andrew Watt, en un video de lanzamiento. "Esta es la otra cara de mi estilo. Mis guitarras de seis cuerdas siempre han sido, ya sabes, una gran Gibson; ahí es donde me siento más cómodo."

"Y también con el sonido. Pásalo a casi cualquier amplificador y sonará como quieres, porque tiene mucho más espacio para la expresión".

Las especificaciones incluyen un cuerpo de tres capas de arce/álamo/arce con ribete multicapa, refuerzos de abeto rojo y un bloque central de arce con aligeramiento de peso, solicitado por Keef para mayor comodidad. El mástil de caoba tiene un perfil inspirado en la guitarra original de Richards y está rematado con un diapasón de ébano ribeteado.

También incluye un cordal Bigsby B7, clavijas Grover Rotomatic y Custombuckers sin encapsular con imanes Alnico 5, desarrollados especialmente para este lanzamiento. Ah, y se entrega con una réplica de la correa que usa Keef.

Solo se fabricarán 50 ejemplares de la versión superior a un precio de u$s29,999 cada uno. La versión firmada por el sello costará u$s19,999 y se fabricarán 100 ejemplares.