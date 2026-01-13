Cómo está el turista que se infartó tras el meteotsunami en Mar Chiquita + Seguir en









El hombre es oriundo de Tucumán y fue derivado luego de ingresar a un Centro de Atención Primaria. Los médicos consideran que pudo haber sufrido "tensión" como producto del impacto de la ola.

El Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Santa Clara del Mar recibió a 14 pacientes, entre ellos el hombre infartado. Google Maps

Una ola gigante impactó en una playa de Mar Chiquita en las últimas horas, como parte de un fenómeno llamado meteotsunami. Luego de que un hombre muriera por el hecho, ahora se conoció el estado de salud de otro que fue hospitalizado por un infarto.

El meteotsunami tomó por sorpresa a miles de turistas que disfrutaban la tarde del lunes en la Costa Atlántica y desató una escena de caos cuando el nivel del mar aumentó de manera abrupta, dejó una persona muerta, decenas de heridos y obligó a una evacuación inmediata con guardavidas actuando contrarreloj.

Las imágenes del fenómeno se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron la magnitud de un evento poco frecuente, en un contexto de altas temperaturas, mar calmo y gran concentración de bañistas en la orilla.

Cómo está el turista que se infartó tras el impacto de la ola gigante en Mar Chiquita El director del Hospital Santa Clara Del Mar, Facundo Bozzoni, informó al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Santa Clara del Mar el ingreso de un total de 14 pacientes, de los cuales 13 fueron tratados por politraumatismos de carácter leve y ya fueron dados de alta.

Por su parte, otras 4 personas fueron derivadas al centro médico de Mar De Cobos. Sobre el que quedó internado, Bozzoni reveló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N que se trata de un hombre de aproximadamente de 60 años, “oriundo de Tucumán” que terminó derivado al hospital regional de la ciudad de Mar del Plata.

“El paciente que aún permanece internado, está estable y esperando estudios correspondientes en el hospital de Mar Del Plata. El paciente tenía, aparentemente, accidentes cardíacos e ingresó con un cuadro cardiovascular agudo, puede ser producto de la tensión que vivió en ese momento”, explicó el profesional. La Albufera mar chiquita “Ingresó con un cuadro cardiovascular agudo, puede ser producto de la tensión que vivió en ese momento”, explicó un médico. Cómo es la playa de Mar Chiquita donde ocurrió el meteotsunami que causó un muerto y decenas de heridos La Costa Atlántica argentina se vio sorprendida el pasado lunes por un meteotsunami que dejó un saldo de una persona fallecida y al menos 35 heridos. El fenómeno se produjo por una suba repentina del nivel del mar durante una tarde de enero, en plena temporada alta. Tras el incidente, y en plena temporada alta, el lugar volvió a recibir visitantes, en una jornada con una temperatura máxima prevista de 21 grados. El epicentro del incidente ocurrió en Mar Chiquita, pero también se sintió en otras zonas del litoral. Punta Mogotes, Santa Clara del Mar y La Caleta se vieron afectadas por fuertes ráfagas de viento que generaron tensión entre los bañistas. En distintos sectores fue necesaria la intervención de los guardavidas ante la aparición de olas inusualmente grandes, producto de la crecida. Uno de los videos más impactantes de la tragedia fue el registrado por una cámara de seguridad que apuntaba hacia la albufera de la laguna de Mar Chiquita, una zona con forma de “C” donde se concentró la mayor cantidad de heridos y se reportó la muerte de Yair Manno, un joven marplatense de 29 años.