Cómo será el BTS Tour 2026 que traerá a la banda K-Pop a la Argentina

El grupo surcoreano llegará a Buenos Aires con su nuevo disco "BTS The 5th Album", que se lanzará el próximo 20 de marzo.

Los shows de BTS serán el 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires.

Después de casi cuatro años de espera, BTS llegará a los escenarios en 2026. La banda surcoreana , que marcó un antes y un después en la industria del K-Pop , anunció su regreso musical con una gira mundial , que incluirá su primera visita a Argentina .

El tour, que promete ser una de las más grandes de su carrera, incluirá las canciones de su nuevo álbum , que se lanzará el próximo 20 de marzo . A continuación, conocé los detalles.

Después de un período de pausa debido al servicio militar obligatorio que afectó a todos sus miembros, BTS acaba de confirmar su gira mundial 2026 . Los conciertos comenzarán después del lanzamiento de su nuevo álbum, que será el primero de estudio como grupo completo desde 2020.

El regreso también significa una renovación en su propuesta artística. La propuesta musical, titulada "BTS The 5th Album" , contará con 14 canciones inéditas que abarcarán temas como el crecimiento personal y su relación especial con sus fieles seguidores: ARMY.

BigHit Music , la agencia de la banda, anunció que las presentaciones comenzarán en Corea del Sur y se extenderán por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina .

BTS Gira 2026

El grupo de K-Pop cerró su año con un Weverse Live grupal el 31 de diciembre. Durante la transmisión, los integrantes reflexionaron sobre el año que terminaba y expresaron sus deseos para el futuro: “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, señalaron.

RM escribió que había estado “esperando este regreso más que nadie”. Mientras que, Jimin y J-hope describieron el 2026 como “el año en el que finalmente nos volvemos a encontrar”.

Jin, por su parte, compartió: “Los he visto como solista durante los últimos dos años y ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”.

“Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, detalló Jungkook, y V prometió a los fans: “En 2026 crearemos aún más y mejores recuerdos juntos, así que espérenlo con entusiasmo”.

Por último, Suga fue quien concluyó los mensajes: “Tengamos un año lleno de alegría juntos”.

BTS

Cómo será la grilla y su llegada a la Argentina

La gran noticia para los fans argentinos es que la banda de K-Pop finalmente estará visitando Buenos Aires como parte de su BTS World Tour 2026. Esta gira, que recorrerá varios continentes, marcará el debut en Argentina, un evento que es esperado con mucha emoción por sus miles de seguidores.

Los shows serán el 23 y 24 de octubre de 2026, lo que garantiza que aquellos que no puedan asistir a un concierto, tendrán una segunda oportunidad de vivir esta experiencia.

Aunque los detalles específicos del lugar del evento y la venta de entradas todavía no fueron confirmados, la noticia su llegada ya hizo estallar las redes sociales y dejó a los ARMY en un estado de euforia.