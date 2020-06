La resistencia digital de siete artistas mujeres

Siete artistas mujeres se han reunido como una manera de resistencia cultural durante la pandemia. Varias de ellas no pudieron volver a sus talleres, por lo que debieron apelar a los elementos disponibles para seguir trabajando. De allí el título: Residencia en Residencias, idea de Rita Desimoni que las convocó porque “confinamiento no es aislamiento”. No se trata de una obra colectiva, sino del resultado de diálogos que se generaron a través de la comunicación virtual. La edición de esta muestra no requirió curaduría externa y su resultado, abierto, es sentirse vigentes, compartiendo experiencias para seguir realizando su obra.