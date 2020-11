Pestes del pasado, debate del presente

Los ecos con la situación actual se ponen aún más en evidencia cuando sectores -entre 1860 y 1880- cuestionan la falta de organización de las autoridades, los excesos del gobierno frente a una enfermedad que se sobredimensiona y que en realidad no existe, las equivocadas medidas preventivas implementadas que, o no sirvieron o fallaron, y por otra parte la epidemia sólo golpea a gente de los conventillos (los miles de muertos son pobres o indigentes), y si no que es un problema meramente ambiental o un castigo divino. Para Fiquepron, la epidemia determina prioridades en el arte de gobernar; acaso por eso, se buscó imponer una idea de la epidemia que invisibilizó el accionar estatal y exaltó las prácticas privadas. Con esta obra, Fiquepron obtuvo el Primer Premio de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia a la mejor tesis doctoral 2017.