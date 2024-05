Camila Morrone se une a Tom Hiddleston en la segunda temporada de "The Night Manager"

La estrella de “Daisy Jones & the Six” , la argentina Camila Morrone , se unirá a Tom Hiddleston en una nueva temporada de la serie “The Night Manager” .

La nueva temporada, que comenzará a rodarse a finales de este año, comenzará ocho años después de la temporada 1. La estrella de “The Crown”, Elizabeth Debicki , interpretó al amante secreto de Pine, Jed Marshall, en la primera temporada. No se espera que ella regrese.

El personaje de Morrone en la nueva temporada no ha sido revelado. Morrone interpretó anteriormente a Camila Dunne en “Daisy Jones and the Six” junto a Riley Keough y Sam Claflin. También apareció en las películas “Marmalade” y “Gonzo Girl”, junto a Willem Dafoe y Patricia Arquette.