Camping Festival vuelve a Bariloche con una nueva edición: Conociendo Rusia, Juana Molina y más

Tres noches en Cirse Club del Lago, a orillas del Nahuel Huapi, con una curaduría que fusiona lo urbano, el pop y lo electrónico en una experiencia inmersiva frente al lago y las montañas.

Este verano llega una nueva edición del festival. nicolasbertoldo

Después de hacer bailar a más de 40.000 personas en el Planetario para recibir la primavera -con Nathy Peluso como invitada de lujo- Camping continúa su recorrido y desembarca durante enero y febrero en la Patagonia argentina.

Este verano, Bariloche celebra la cuarta edición de Camping, un festival íntimo, vibrante y al aire libre, en uno de los escenarios naturales más lindos del país. Tres noches en Cirse Club del Lago, a orillas del Nahuel Huapi, con una curaduría que fusiona lo urbano, el pop y lo electrónico en una experiencia inmersiva frente al lago y las montañas.

La cita es el 24 de enero, el 31 de enero y el 8 de febrero para vivir tres noches de música en un entorno natural inusual, con el paisaje del sur como escenario. Las entradas están disponibles a través de Feverup.com.

CAMPING_BRC_FEED_FINAL-1 Camping Festival y una nueva edición en Bariloche En cada fecha, Camping Festival despliega un universo propio con una propuesta narrativa y audiovisual de vanguardia: seis horas de música en vivo, DJs musicalizando la jornada, propuesta gastronómica, y un ambiente relajado guiado este año por grandes artistas de la escena nacional.

Conociendo Rusia, abrirá este ciclo abrirá desde la canción y la inconfundible voz de Mateo Sujatovich; luego llegará Juana Molina, referente de la experimentación y la búsqueda sonora; y cerrará esta edición Bandalos Chinos, que construyó un sonido propio y reinterpretó el pop desde una sensibilidad contemporánea. Además, completan esta gran propuesta de verano Juana Aguirre, La Valenti, Los Besos, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, Lara91K y UTAH.

A lo largo de 10 años, Camping se consolidó como un semillero en diálogo permanente con Buenos Aires: un punto de encuentro donde la música se mezcló con la arquitectura, la calle y la vida nocturna. Hoy, ese espíritu se expande hacia otra escala: no sólo un festival itinerante, sino también como una propuesta narrativa y audiovisual de vanguardia.

