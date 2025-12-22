Muerte de Gary "Mani" Mounfield: Liam Gallagher, David Beckham y más despidieron al músico de The Stone Roses y Primal Scream

El ícono musical de Manchester falleció el pasado 20 de noviembre a la edad de 63 años. Hoy se llevó a cabo la despedida en su ciudad natal ante la presencia de grandes artistas.

Se celebró en Manchester el funeral del legendario bajista de Stone Roses y Primal Scream , Gary "Mani" Mounfield y varios referentes de la música estuvieron presentes para dar su último adiós.

El ícono musical de Manchester falleció el 20 de noviembre a la edad de 63 años , y su familia confirmó más tarde que murió pacíficamente mientras dormía debido a "problemas respiratorios" relacionados con una enfermedad pulmonar de larga data, el enfisema.

Fue enterrado con un funeral en la Catedral de Manchester hoy (22 de diciembre), con la presencia de muchos de sus amigos y compañeros de banda, entre ellos Liam Gallagher, Ian Brown, John Squire, Reni, Bobby Gillespie, Bez, Paul Weller, Mike Joyce, Guy Garvey, Peter Hook, Tim Burgess y Paul 'Bonehead' Arthurs . También estuvieron presentes las leyendas del Manchester United, David Beckham y Gary Neville .

Los fanáticos del músico se alinearon en las calles del centro de la ciudad de Manchester, muchos de ellos vestidos de negro o con camisetas y sudaderas con capucha de The Stone Roses , y otros luciendo los característicos sombreros de pescador de la banda.

El cortejo fúnebre recorrió ocho millas desde la casa de Mani en Heaton Moor, Stockport, hasta la Catedral, con el ataúd cubierto con la icónica portada influenciada por Jackson Pollock del clásico álbum debut de 1989 de The Stone Roses, y también adornado con flores que formaban las letras "Mani" y "R Kid" (nuestro chico).

El líder de Stone Roses, Ian Brown, habló en la ceremonia. "Mani era como un hermano para mí, un camarada musical", dijo a la congregación. "Un alma y un espíritu hermosos. Mani era capaz de reírse a carcajadas en cualquier oscuridad. Era el alma de cualquier lugar en el que estuviera".

También sugirió una campaña para tener una estatua dorada de Mani en Manchester, lo que provocó aplausos de la congregación.

El cantante de Primal Scream, Bobby Gillespie, también habló: "La calidez y la hospitalidad de Mani, tratándome como a un igual, me hicieron sentir como un millón de dólares, y nunca lo olvidaré. Nadie era demasiado importante como para escapar de su habilidad infalible para reducir a la mínima expresión a los pretenciosos y engreídos, yo incluido".

“Su capacidad para hacer reír a cualquiera en cualquier situación era nuestro gran valor dondequiera que estuviéramos”, añadió Gillespie. Comparando su aura con la de la leyenda del Manchester United, Eric Cantona, dijo: “Mani no está muerto, simplemente se fue. Siempre vivirá en mi alma y en mi mente”.

Cuando terminó el servicio, Liam Gallagher y los miembros de Stone Roses, Reni y John Squire, estuvieron entre los que sacaron el ataúd de la catedral.