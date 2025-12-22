Tini Stoessel pasó por el quirófano tras su presentación en el show de Miranda!: los motivos + Seguir en









La operación llegó después de meses de mucha actividad para la cantante, la cuál estuvo acompañada por su pareja Rodrigo De Paul a la hora de pasar por la clínica.

Tini pasó por el quirófano nuevamente.

A tan solo horas después de subirse al escenario junto a Miranda! el sábado pasado, la cantante Tini Stoessel ingresó a una clínica privada para someterse a una intervención quirúrgica secundaria el domingo a la mañana.

Según informó el periodista Fede Flowers, la cantante tenía que hacer un recambio de prótesis, a un año de su cirugía mamaria.

Acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, la cantante habría ingresado a la Clínica Zabala con un estricto protocolo de seguridad a primeras horas del domingo, ya que, la cita para la operación era a las 10:00, hora en la que se llevó a cabo.

"La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda", aseguró el periodista en sus redes sociales. "El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad", agregó.

El presente musical de Tini Stoessel La operación llegó después de meses de mucha actividad para la cantante. En las últimas semanas, Tini Stoessel lanzó su festival Futttura, acompañó a María Becerra y a Miranda! en sus shows y se mantuvo muy activa en la escena musical argentina.

Su próximo recital está previsto para febrero en Chile, mientras sigue la construcción de la casa que habrían comprado con De Paul en un barrio privado de San Isidro.