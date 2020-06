Cannes online con importante papel de argentinos

Se presentó ayer, en el marco del Mercado del Festival de Cannes online, la segunda edición de Fantastic Seven. Sección especial del Marché du Film dedicada a uno de los géneros más en auge hoy en el mundo, el fantástico, y sus ramas en el cine de terror, ciencia ficción, etc. Fantastic Seven es propiedad de Cannes y fue fundada el año pasado por Jérôme Paillard, director ejecutivo del Mercado del festival francés; Mónica García, del festival de cine fantástico de Sitges, Cataluña, y Bernardo Bergeret, director de Ventana Sur, el mercado argentino de muy estrechas relaciones con Cannes. Bergeret, que está participando en representación de ese mercado, fundó hace siete años Blood Window, una sección especializada de Ventana Sur, dedicada al fantástico, cuyo éxito también inspiró el año pasado la puesta en marcha de Fantastic Seven.