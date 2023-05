Cansada de los rumores, Fabiana Cantilo aclaró cómo inició su relación con Fito Páez







La cantante compartió en sus redes sociales un video para desmentir algunos rumores que circularon sobre cómo comenzó su vínculo con el músico

Después del estreno de El amor después del amor, la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, Fabiana Cantilo salió a aclarar en reiteradas oportunidades diferencias entre la ficción y la realidad. Esta vez, la cantante compartió en sus redes sociales un video para desmentir algunos rumores que circularon sobre cómo comenzó su vínculo con el músico rosarino.

“Ya, vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Mentira, yo lo elegí a Fito ¿entienden? No voy a dar más declaraciones”, comenzó la cantante de Mi enfermedad.

“Esa pelot… que están diciendo que corroboren la fuente porque es mentira. Para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola, Charly me re daba bola, pero yo lo dejé por Fito”, explicó sobre su relación con Charly García y con Páez.

Y en ese video, al final, cuestionó al periodista quien había escrito la noticia: “Y al pelot… que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar bol… de la gente que no conoce”. En un portal había salido una nota en la que la cantante supuestame había dicho lo siguiente: "Pude ser la mina de Charly, pero el pelot… no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”.

https://twitter.com/FabianaCantilo/status/1659997785301680128 Aclaro … pic.twitter.com/OxgJfbpAIB — Fabiana Cantilo (@FabianaCantilo) May 20, 2023 En un segundo video, la rockera hizo otro descargo y dejó en claro su punto de vista: "Digo esto porque odio las mentiras y la prensa amarillista es la base de todas las mentiras juntas. Yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más porque estaba al pedo mirando el put… Google con las put… noticias. Tengan cuidado”. “Leamos libros o de última mírate una buena serie porque hablan como si yo estuviera dando una declaración”, agregó Fabiana. Y para cerrar, Cantilo expresó: “Los periodistas tienen mucho poder y si no es un buen periodista hace lo contrario, ofende al artista y el artista es un ser de Dios, ¿se entiende?”. https://twitter.com/FabianaCantilo/status/1659997912972115970 Odio las mentiras pic.twitter.com/W7VdTa2Nvc — Fabiana Cantilo (@FabianaCantilo) May 20, 2023 Curiosidades de la serie de Netflix sobre Fito Páez La serie se convirtió rápidamente en una de las más vistas de la plataforma de streaming, a continuación te dejamos una serie de datos y curiosidades de El amor después del amor: El rodaje de El amor después del amor duró 7 meses, desde enero a julio de 2022, y se filmó en diferentes locaciones de Buenos Aires y en Santa Marta, en Colombia, donde se recrearon las escenas de Río de Janeiro, La Habana y Punta del Este.

La recreación de la casa de los Páez en Rosario se llevó a cabo en un set que fue reconstruido minuciosamente a partir de imágenes del archivo familiar que el mismo Fito aportó.

Para las escenas en exteriores, hubo un exhaustivo trabajo de investigación y referencias de las épocas representadas en la serie que van desde fines de los años 70, hasta comienzos de los 90. También se realizaron ajustes de detalles en vía pública a través del trabajo de efectos especiales. El amor después del amor (1).jpg Netflix El proceso de casting llevó 10 meses pero a cuatro semanas de iniciar el rodaje, el equipo aún no se decidía por quién interpretaría a Fabiana Cantilo. Micaela Riera, quien había hecho un casting online y no había sido preseleccionada en esa instancia, no se dio por vencida, pidió una prueba más y conquistó al equipo con su interpretación de "Cleopatra".

Si bien las voces de los actores y las actrices que interpretan a cantantes son la de ellos mismos, para lograr la mayor similitud posible con su personaje, estudiaron y educaron su voz durante gran parte del rodaje con coaches de canto. La voz de Páez en las canciones de la serie no es la de Ivos Hochman, quien lo personifica, sino la de Agustín Britos, un gran intérprete a quien la producción encontró haciendo versiones de las canciones del músico rosarino.