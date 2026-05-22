"Nada entre los dos", un amor corporativo y la pregunta por el día después.

Fiesta en algún lugar de Baja California. El ostentoso patriarca celebra el cumple de su nieto, un buen muchacho que lleva el nombre del abuelo. La madre del chico se muestra orgullosa de ambos. Su marido parece que quisiera estar en cualquier otro lado. Amanecer en algún lugar de Buenos Aires, zona norte. El celular despierta a una joven señora que está durmiendo en el auto estacionado frente a su casa, como si la noche anterior hubiera discutido con el cónyuge, que es medio pelmazo, o con la hija adolescente. Así se presentan los personajes de “ Nada entre los dos”, que, por supuesto, van a tener algo, al menos por unos días.

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Ambos pertenecen a una empresa continental de alimentos. En Colombia hubo una intoxicación masiva, no es la primera, y el Ceo norteamericano convoca a todos los gerentes zonales a un lindo hotel de México, para ver cómo mejorar la imagen del negocio. Ella no es gerente sino apenas suplente, pero no importa. Habrá reuniones de consulta a lo largo de varios días. ¿Pero qué pasa a la noche en un lindo hotel, cuando se está lejos de la familia y el alma necesita compañía? La excusa perfecta. Y al otro día la pregunta: “¿Y cómo sigue esto?”

Por ahí va la historia. Ellos sintonizan, digamos esto sin entrar en detalles. Ya para detalles hay buenas escenas a lo largo de la película. Lástima que también hay algunas escenas confusas, y otras innecesarias, que bajan el puntaje. Faltaría quizás una mayor intensidad, o la evidencia de un dolor que solo se manifiesta en la mirada del hombre. Pero así son algunas relaciones. “¿Y cómo sigue esto?” Al regresar, ¿alguien decidirá por fin su separación matrimonial? ¿Alguien seguirá como siempre, sintiendo a su lado, como dice la canción, “un fantasma conmigo caminando”? ¿O no sentirá nada?

Ficha técnica Intérpretes, Natalia Oreiro, Gael García Bernal, Peto Menahem, Pía Watson, Leonardo Daniel como el abuelo típicamente mexicano, y el perro Roña. Autor, Juan Taratuto, en un tono distinto al de sus viejas comedias. Rodaje en Uruguay, luciendo el Salto del Penitente, el Hotel Costanero de Montevideo y otros lugares que, en la película, fingen ser mexicanos.

“Nada entre los dos” (Argentina-Uruguay, 2026); Dir.: Juan Taratuto; Int.: Natalia Oreiro, Gael Garcia Bernal, Peto Menahem, Pia Watson, Leonardo Daniel.