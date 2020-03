"Cats" ganó la Frambuesa de Oro a la peor película del año

John Travolta fue considerado el peor actor por “The fanatic” y “Trading Paint”, y en el rubro femenino, la elegida fue Hillary Duff por “The hounting of Sharon Tate”. La nueva versión de “Rambo”, de Sylvester Stallone, se quedó con la estatuilla en el rubro remake. Los Razzie también incorporaron en esta ocasión un reconocimiento que redime a alguna figura que en otra edición se alzó con un premio pero, en esta temporada, tuvo una buena labor en algún film. Esa estatuilla recayó en manos de Eddie Murphy por su trabajo en “Dolemitte is my name”. Habitualmente, los Razzie se realizan en la previa de los Oscar, pero este año fue autotitulada “La edición del confinamiento” por la metodología en que debió llevarse a cabo debido a las medidas de aislamiento para evitar el avance de la pandemia.