Cazzu lanzó nuevo tema: ¿con indirectas a Christian Nodal?

cazzu La artista no temió hacer alusión a un vestido que usó en una alfombra roja. Redes sociales

En la letra de la canción se puede oír versos como "Te creí y yo no doy más de una oportunidad, ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real como yo, que contigo estaba a morir y a matar". El tema sigue: "Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar. Yo también sé bien cómo portarme mal, y sé bien qué hacer para hacerte llorar (...) ponerme ese vestido Dolce que ya sabes, me queda tan bien, con el mismo que te enamoré".