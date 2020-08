Cecilia Roth, enojada por las fotos retocadas de la revista Gente: "No me gustan"

"Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso", dijo en declaraciones para Ángel de Brito en CNN Radio, y agregó: "Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido".

En consecuencia, Roth subió a su cuenta de Instagram una foto en donde aclaró: “Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato....Quien quiera oír, que oiga”.

Por otro lado, desde la cuenta @mujeresquenofuerontapa, hicieron dos descargos al respecto. “Su imagen parece un dibujo, una foto de juventud con exceso de luz, cualquier cosa menos Cecilia Roth hoy. ¿Por qué aparece con una apariencia infinitamente más jóven que la suya? ¿Qué nos dicen los medios y las celebridades, cuando se niegan a mostrar a las mujeres como son?”, sentenciaron.

Embed

“La juventud es uno de los elementos más crueles del mandato de belleza, al lado de la blanquitud. Es cruel, además de racista y clasista, o también por eso, porque no podemos incidir sobre ese hecho. No podemos ser más blancas de lo que somos ni detener el tiempo. Es cruel porque aunque no sea posible, seremos inducidas permanentemente a hacerlo, porque se nos educa en la idea de que para acceder a la felicidad, ser amadas, elegidas y deseadas, debemos ser jóvenes y bellas”, concluyeron.