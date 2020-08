Un gran policial con Cecilia Roth

¿Pero qué hacer cuando, al final del camino, la verdad queda manifiesta? Porque el final no está en la revelación de una y más verdades, sino en lo que alguien hace con ellas (y eso toma unos minutos más de película, y llega a emocionarnos limpiamente). Buena historia, bien expuesta, bien actuada y bien calibrada. Con los mismos materiales hubiera sido fácil subrayar diferencias, intercalar frases hechas, acusar al de enfrente. El autor, Sebastián Schindel, prefirió algo más difícil: entender el corazón humano. Acompañarlo. Cecilia Roth era la indicada para encarnar a esa señora, controlada al punto que solo ha de llorar cuando llegue a su casa. Miguel Angel Solá, Benjamín Amadeo, Yanina Avila, Paola Barrientos, Marcelo Subiotto, la cámara puesta en el lugar justo de Julián Apezteguía (¡esos dos últimos planos!), la música suave de Sebastián Escofet, y hasta el niño que le dice tía a la patrona de su madre, qué hallazgo. Una lástima que esta obra no haya podido estrenarse en salas como estaba previsto. Y una suerte que la web la lleve ahora mismo a otros países (título de difusión internacional, “The crimes that bind”, los crímenes que unen).

“Crímenes de familia” (Argentina, 2020). Dir.: S. Schindel. Int.: C. Roth, M.A. Solá, B. Amadeo. (Netflix, Cine.Ar).