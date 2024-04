Celine Dion habló sobre su salud y si volverá a hacer giras

La cantante de “My Heart Will Go On” dice que son su familia, sus hijos y sus fans los que la mantienen fuerte.

“Estoy bien, pero es mucho trabajo. Lo estoy tomando día a día”, dijo Dion a Vogue Francia. “ No he vencido la enfermedad, todavía está dentro de mí y siempre lo estará . Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello. Así que ese soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida”.

Ella continuó: “Cinco días a la semana realizo terapia deportiva, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz… Tengo que aprender a vivir con ello ahora y dejar de cuestionarme . Al principio me preguntaba: ¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Es esto mi culpa?".

Dion dice que no tiene las respuestas de por qué contrajo esta enfermedad y que sólo tiene dos opciones: “O entreno como un atleta y trabajo muy duro, o me apago y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, pararme frente a mi espejo y cantarme a mí mismo. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”

Desde que le diagnosticaron SPS, Dion se ha mantenido en gran medida fuera de la vista del público. En febrero de este año hizo una aparición sorpresa en los Grammy y entregó un premio a Taylor Swift.

Celine Dion sobre volver a salir de gira

Cuando se le preguntó sobre volver al escenario y hacer giras nuevamente, Dion dijo: "No puedo responder a eso... Porque durante cuatro años me he estado diciendo a mí mismo que no voy a volver, que estoy listo, que no voy a volver". No estoy listo... Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirles: 'Sí, en cuatro meses' [volveré]. No lo sé… Mi cuerpo me lo dirá”.

Y continuó: “Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir el día a día. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Mañana es otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es la voluntad. Es la pasión. Es el sueño. Es la determinación”.