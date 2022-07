Emilia Clarke habló sobre los aneurismas que padeció: "Es un milagro que pueda hablar"

“La cantidad de mi cerebro que ya no se puede usar, es notable que puedo hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida con total normalidad sin absolutamente ninguna repercusión”, dijo al programa el domingo. La actriz de Solo agregó que es una de las pocas que sobrevive a este tipo de aneurisma.

"Estoy en la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso", dijo, y agregó que los escáneres cerebrales reflejan sus funciones cerebrales disminuidas.

"¡Falta bastante! Lo que siempre me hace reír", continuó. "Porque los accidentes cerebrovasculares, básicamente, tan pronto como cualquier parte de su cerebro no recibe sangre por un segundo, desaparece. Y entonces la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, cualquier parte que falte, desaparece".

Clarke, quien saltó a la fama como Daenerys Targaryen en Game of Thrones, habló sobre su lucha cuando la serie concluyó en un ensayo publicado en The New Yorker.

"Recuerdo que me dijeron que debía firmar un formulario de liberación para la cirugía. ¿Cirugía cerebral? Estaba en medio de mi vida muy ocupada, no tenía tiempo para una cirugía cerebral", escribió sobre cómo lidiar con el difícil proceso en medio de una filmación. "Pero, finalmente, me calmé y firmé. Y luego quedé inconsciente. Durante las siguientes tres horas, los cirujanos repararon mi cerebro. Esta no sería mi última cirugía, y no sería la peor. Tenía veinte años".

A raíz de su artículo, los fanáticos organizaron una recaudación de fondos para SameYou, una organización benéfica que Clarke ayudó a iniciar y que ayuda a las personas que se recuperan de accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales. La iniciativa recaudó más de u$s25,000 en solo dos días.

La estrella elogió el esfuerzo en un emotivo video en Instagram , agradeciendo a sus seguidores por el regalo "extraordinario". "¡Estoy tan increíblemente conmovida y asombrada y agradecida y gracias y gracias y gracias!"