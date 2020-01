Chalamet será Bob Dylan

El género de las películas biográficas atravesó un boom gracias a films como “Bohemian Rhapsody” sobre Freddie Mercury y “Rocketman” sobre Elton John. Ahora será el turno de Bob Dylan, el cantautor y poeta premiado con el Nobel de Literatura quien estará interpretado por el actor franco estadounidense Timothée Chalamet. El nuevo proyecto será producido por Fox Searchlight con dirección de James Mangold de “Ford vs. Ferrari” y “Walk the the Line”, sobre la historia de amor de la “first family” de la música country, Jean Carter y Johnny Cash. El título provisorio es “Going Electric”, una referencia a un momento clave en la historia del rock, cuando -el 25 de junio de 1965- en el Newport Folk Festival por primera vez Dylan tocó en público en una guitarra eléctrica, silbado e insultado como traidor por sus desconcertados admiradores. La película seguirá el ascenso del cantante hacia la fama y su transformación en uno de los grandes íconos de la música contemporánea.