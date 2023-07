Challengers, la nueva película de Luca Guadagnino abrirá el Festival de Venecia

Guadagnino, ya nominado al Oscar a mejor película por "Call me by your name" (Llámame por tu nombre") en 2018, agradeció el reconocimiento. "Estoy muy emocionado de poder presentar mi nueva película al público. Es una historia moderna y poderosa, llena de energía juvenil, amor y empoderamiento. Para mí, como cineasta, abrir el festival es un sueño hecho realidad", dijo.