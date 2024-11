Charlize Theron se suma a la nueva película de Christopher Nolan

Fuera del estudio, los créditos de la actriz, productora y filántropa sudafricana incluyen su papel ganador del Oscar en Monster, así como sus papeles nominados al Oscar en Bombshell y North Country, además del papel icónico de Furiosa en Mad Max: Fury Road. Entre los proyectos que Theron tiene actualmente en marcha se incluyen una secuela de la película de acción de Netflix The Old Guard y el thriller Apex, así como la película de atraco Two for the Money en Apple.