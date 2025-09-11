Charly García fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último disco "La lógica del Escorpión"

La ceremonia abierta se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre en el salón San Martín, y reunió a decenas de fanáticos del artista.

Charly García sumó un nuevo reconocimiento en su carrera artística, siendo una de las figuras argentinas más importantes del mundo. En esta ocasión, el artista fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último trabajo discográfico publicado en 2024, “La lógica del Escorpión“ .

La ceremonia abierta se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre en el salón San Martín, y reunió a decenas de fanáticos del artista, quien lamentablemente no pudo asistir al evento. De esta forma, quien recibió el reconocimiento fue la hermana de Charly, Josi García Moreno.

A través de un video, el artista agradeció la distinción, sosteniendo la placa en sus brazos: “Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho”.

El legislador Juan Pablo O'Dezaill, quien estuvo detrás de la iniciativa, celebró el galardón a traves de sus redes sociales: “Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”.

Charly García y Sting realizaron un inesperado anuncio y sorprendieron a sus fans

Charly García y Sting se encontraron en Buenos Aires en febrero de este año, fue en el marco de la visita del británico para sus shows en el Movistar Arena. Minutos antes de subir al escenario para dar su primer show, el exlíder de The Police recibió en camarines al músico argentino, en un encuentro cargado de historia y admiración mutua.

Ahora, a meses de aquel encuentro ambos artistas vuelven a sorprender a sus fans con un inesperado anuncio a través de sus redes sociales. “Lo estoy haciendo a mi manera”, dice el enigmático posteo que los músicos acaban de subir a sus redes. Todo indica de que se trata de una nueva canción en conjunto.