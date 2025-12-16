Crimen de Nora Dalmasso: la fiscalía cerró la investigación y solicitó elevar la causa a juicio oral + Seguir en









La decisión fue tras una orden del fiscal Pablo Jávega, quien señaló la “omisión de evidencias cruciales”. Desde la fiscalía consideraron que se cumplieron "todas las instancias previstas" de la investigación.

La decisión fue comunicada por la Unidad Fiscal, a casi 20 años del asesinato de Dalmasso.

La fiscalía de Río Cuarto cerró en las últimas horas la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso y solicitó elevar la causa a juicio oral. Fue tras una orden del fiscal Pablo Jávega y el proceso apuntará contra el imputado en la causa, cuya identidad no fue dada a conocer.

Jávega señaló en su decisión la “omisión de evidencias cruciales” en el expediente desde sus inicios. Según el fiscal, “hay elementos desde el principio que apuntaban al hoy acusado como autor del crimen”, citó Diario de Cuyo.

Crimen de Nora Dalmasso: la fiscalía solicitó el juicio oral La decisión fue comunicada por la Unidad Fiscal. Desde allí se informó que tras haberse receptado la declaración del imputado, la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes del proceso, "se consideró concluida la etapa de investigación y se avanzó con el correspondiente mérito acusatorio".

Nora Dalmasso. Por el momento, no se dio a conocer públicamente la identidad del imputado. En el comunicado oficial, la fiscalía señaló que se cumplieron todas las instancias previstas dentro del proceso investigativo. El escrito fue notificado tanto a la defensa técnica del imputado como a la familia de la víctima, que se encuentra constituida como querellante particular dentro del expediente.

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es que no se dio a conocer públicamente quién es el imputado contra el cual se solicitó el juicio oral.

Hasta el momento, el único nombre que había trascendido en la causa era el del parquetista Roberto Bárzola, quien trabajaba en la vivienda de la víctima y cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen. Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron a Roberto Bárzola, el único sospechoso del caso La Justicia de la provincia de Córdoba dictó en octubre el sobreseimiento total por prescripción a Roberto Marcos Bárzola, el último imputado del caso Nora Dalmasso, el crimen ocurrido el 26 de noviembre del 2006 en la ciudad de Río Cuarto. El imputado había sido acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. El Tribunal provincial señaló que, según el artículo 62 inciso 2 del Código Penal, el plazo de prescripción para este delito es de 15 años, por lo cual la acción penal caducó. La querella intentó que la causa se considerara imprescriptible por tratarse de un caso de violencia de género, pero la Cámara lo rechazó. Para la instancia no se trata ni de un delito de lesa humanidad ni una violación grave a los derechos humanos.