Chris Hemsworth se lamentó por las críticas a Marvel de Scorsese y Tarantino

“Es súper deprimente cuando escucho eso”, dijo Hemsworth a British GQ sobre los pensamientos de Scorsese y Tarantino sobre los actores en las películas de MCU. “Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son fanáticos míos” .

“Estoy agradecido de haber sido parte de algo que mantuvo a la gente en los cines”, continuó. “Ahora, si esas películas fueron o no en detrimento de otras películas, no lo sé. No me encanta cuando empezamos a escrutarnos unos a otros cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en este espacio de las artes como es”.