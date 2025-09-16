Tini Stoessel y María Becerra lanzan una nueva colaboración musical conjunta

El anunció de una nueva colaboración musical entre Tini Stoessel y María Becerra generó una gran expectativa. La noticia la confirmaron ambas artistas a través de un posteo en sus redes sociales. Se trata de "Hasta que me enamoro" y se estrenará el próximo jueves 18 de septiembre en t odas las plataformas digitales .

“Qué hermoso volver a compartir juntas” , escribió la cantante quilmeña en Instagram, confirmando la llegada de este nuevo tema luego de ”Ramen para dos" e “Infinitos como el mar” . A las horas, subieron un TikTok con un audio que dice: "We are back. Did you miss us? Cause we missed you", es decir, "Estamos de vuelta. ¿Nos extrañaste? Porque te extrañamos".

En 2023, las cantantes lanzaron “Miénteme” , un hit que se publicó en uno de los momentos más importantes de sus carreras. Antes de ese fenómeno, participaron juntas en “High” , una canción de Becerra que también contó con la presencia de Lola Índigo .

Próximos shows de Tini Stoessel y María Becerra

María Becerra retomó su carrera musical luego de anunciar dos conciertos en el estadio de River Plate el 12 y 13 de diciembre de este año y tomar un papel en la serie "En el barro". Ahora, se prepara para lo que será su nuevo disco con este nuevo tema que representará al capitulo de 3 de "Shanina", uno de los alter egos que “La Nena de Argentina” está desarrollando en esta nueva era musical.

Por otro lado, Tini Stoessel ya tiene seis shows programados en Tecnópolis con "Futtura", un espectáculo con tres escenarios que se tratará de un recorrido por toda su trayectoria artística desde sus inicios en Violetta. Las fechas son el 24 y 25 de octubre, y 1, 2, 7 y 8 de noviembre de 2025.

Ambas mantienen una agenda cargada de proyectos y una presencia constante en la industria, lo que refuerza el impacto de su nueva colaboración.