Brendan Fraser será reconocido en el Festival de Cine de Toronto

The Whale cuenta la historia de Charlie (Fraser), un profesor de inglés solitario que vive con obesidad severa e intenta volver a conectarse con su hija adolescente separada para tener una última oportunidad de redención. La película del estudio A24 esta basada en la aclamada obra de Samuel D. Hunter. Además de Fraser está protagonizada por Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins y Samantha Morton.

“Brendan Fraser ofrece una interpretación de asombrosa profundidad, poder y matices en The Whale ”, dijo el director ejecutivo del Festival de Toronto, Cameron Bailey. Estamos encantados de darle la bienvenida a casa como el actor detrás de una de las mejores actuaciones del año”.

Un actor galardonado con una carrera que abarca más de 30 años, Fraser es conocido por su interpretación de Rick O'Connell en la trilogía The Mummy, y por películas como Journey to the Center of the Earth, Crash , Bedazzled, George of the Jungle, Glory Daze, Airheads, School Ties y Encino Man, entre muchos otros.

Además de The Whale Fraser aparecerá próximamente en la comedia Brothers de Max Barbakow, producida por Legendary Entertainment, y en el drama criminal de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon para Apple.

También en la lista de los galardonados con el Premio Tributo TIFF de este año se encuentra el cineasta ganador del Premio de la Academia Sam Mendes, quien recibirá el Premio al Director TIFF Ebert. La 47ª edición del festival tendrá lugar del 8 al 18 de septiembre.