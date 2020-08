"Espero tu (re)vuelta": vigor del cine político brasileño"Espero tu (re)vuelta": vigor del cine político brasileño

El material proviene de los mismos estudiantes secundarios, colegas, noticieros (coproduce Globo Filmes). Lo interesante es la forma narrativa: un morochito, una mulata y una blanca que llegó a dirigir la Unión Estudiantil de San Pablo comentan las imágenes, y en un “ida y vuelta” bien armado cuentan sus luchas contra el aumento del boleto, la reducción de la merienda, el cierre de 93 escuelas y la reubicación inconsulta de miles de chicos, todo ello frente a distintos gobiernos, con diversos métodos de protesta y una algarabía propia de adolescentes revoltosos. También, con los empujones de la Policía Militar para que liberen un carril o dejen de insultar a una mujer policía que (todavía) no les hizo nada. De ritmo atendible, mucha bulla y música de fondo y varias reflexiones sobre racismo y feminismo, la película consigue su propósito de agitación y propaganda. Sorprende escuchar a jóvenes gritando contra Dilma y el PT, no sólo contra la derecha, e impacta un informe en los créditos finales: en 2016 una merienda escolar costaba US 0.14, una granada de gases lacrimógenos US 78.06, “a lo largo de este documental hemos visto explotar 15.870 meriendas”.