Gozoso documental sobre las aventuras de varios centenarios

Una señora se prepara para recibir a dos de sus hijos. La hija de un hombre ya grande quisiera que él deje de andar a caballo. Otro sueña con manejar una avioneta. Y una señora, de duelo por la muerte de un familiar, acepta la propuesta de su amiga para distraerse integrando un conjunto pop. Cosas propias de cualquier lugar del mundo, si no fuera porque la primera tiene 109 años, sus hijos 93 y 88, el jinete 98, siempre al trotecito, el futuro aviador 93, y se va a dar el gusto aunque no quieran, y la integrante del conjunto pop, 93, y no es la más vieja. Su amiga tiene 98.