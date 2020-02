La novia de Al Pacino lo dejó por "viejo y tacaño"

Dohan confirmó que la separación ocurrió pocos días antes de los premios de la academia y contó: “Tuve una pelea con él y lo dejé pero, por supuesto, le quiero y le aprecio, y me alegro de haber formado parte de su vida y de haber estado a su lado cuando me ha necesitado”.

Además, en una entrevista a la revista LaIsha de Israel, Dohan ha contado que la separación de la pareja se ha dado, principalmente, por la diferencia de edad de 36 años que hay entre ambos.

“Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino", dijo la actriz, de 43 años, sobre la estrella de El padrino, de 79. “Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser sincera. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró”, añadió.

En la misma entrevista fue preguntada por cómo era la relación con Pacino, a lo que la actriz dijo: “¿Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero? Solo me regaló flores”. Igualmente, explicó que fue un honor haber compartido ese tiempo con el actor y que deseaba poder seguir siendo amigos con él.

Dohan, se hizo conocida por su participación en la serie estadounidense Weeds, luego de haber probado suerte en la televisión, el cine y el teatro de Israel. Conoció a Al Pacino en una fiesta en 2017 y en 2018 comenzaron a salir, luego de que este terminara con su pareja de hace una década Lucila Sola.