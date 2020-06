"Rick y Morty": el regreso a la trasnoche de una tira de culto

“Rick y Morty” es una parodia irreverente de los protagonistas de “Volver al futuro”, con Rick como el científico loco, aquí también alcohólico e inescrupuloso, y Morty como su no muy brillante nieto a quien el abuelo necesita siempre para alguna tarea desagradable. Más allá de lo chapucero de su técnica animada (heredera de la estrategia de “South Park”), las historias de “Rick y Morty” son complejas, al punto de que si no se las pesca desde el inicio de un episodio se corre el riesgo de no entender nada.

Como en los cuentos de Philip K. Dick, estos dos personajes se especializan en deambular por realidades paralelas, caleidoscópicas, que siempre tienen algún guiño a los clásicos de la literatura fantástica, ya sea el mismo Dick, Stephen King o Tolkien, claro que siempre con elaborado diseño y un nivel de humor cruel, inusitado, que es lo que vuelve algo único a este show que atrapa como pocos y que en la Argentina solo se lo había visto unos pocos meses cuando se lo emitió la señal TBS.