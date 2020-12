Cine vs. streaming: directores de Hollywood rechazan que los estudios estrenen sus películas en simultáneo con las plataformas

"Lo que hay ahora en nuestro negocio es un gran uso de la pandemia como excusa para sacar ventajas a corto plazo y es realmente lamentable", se quejó Nolan en una entrevista en la publicación Entertainment Tonight, un enojo que fue compartido por Villeneuve y James Gunn, entre otros, quienes se vieron afectados por esta decisión unilateral.

Ocurre que tanto Villeneuve con su filme "Dune", como Gunn con "Escuadrón suicida", son dos de los realizadores cuyos títulos, dos de los más fuertes de la temporada, estarán disponibles por streaming, a la hora de ser estrenados en salas, a partir de esta medida de los estudios.

La reacción llegó cuando Warner anunció que estrenará 17 de sus títulos en streaming y en salas, algo que reduce las posibilidades de reembolsos para producciones millonarias y que no fue acordado con las productoras y directores involucrados en los proyectos.

"Hay tanta controversia en torno a eso porque no se lo dijeron a nadie. Algunos de los cineastas más importantes de nuestra industria y las estrellas de cine se fueron a la cama la noche anterior pensando que estaban trabajando para el mejor estudio de cine y se despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio de streaming", amplió Nolan, en un comunicado posterior publicado en The Hollywood Reporter.

Y añadió: "Es muy, muy, muy, muy caótico. Es sobre cómo tratás a los cineastas, a las estrellas y a las personas que han dado mucho por estos proyectos. Merecían que se les consultara y se les hablara sobre lo que iba a pasar con su trabajo".

Precisamente, "Tenet", de este realizador, fue uno de los títulos más fuertes estrenados en salas, pero las recaudaciones obtenidas por las reducciones de los aforos para mantener la distancia social arrojó números muy menores a los esperados.

"TENET". Trailer #3. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/SUB)

Esto impulsó a los estudios a cambiar de estrategia y ampliar la oferta para evitar seguir demorando algunos estrenos, como ocurre con "Dune", "Godzilla contra Kong", la cuarta entrega de "Matrix" y "Escuadrón suicida", entre otros.

Duna - Trailer Oficial

Según consigna The New York Times, Warner llegó a un acuerdo que consistió en una retribución extra de 10 millones de dólares con la directora Patty Jenkins y la actriz Gal Gadot para que "Wonder Woman 1984" pudiera ser exhibida en streaming, además de las salas.

Por este motivo, se espera que los estudios también ofrezcan acuerdos de este tipo a otras producciones.