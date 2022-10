Vuelve "La pistola desnuda" esta vez con Liam Neeson como protagonista

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, excepto que Neeson podría estar interpretando al hijo del detective Frank Drebin en lugar de asumir el papel que Leslie Nielsen hizo famoso.

La película original fue protagonizada por el difunto Nielsen como Drebin, el detective con mucha lucha pero con mucha falta de sentido común. En tres películas, convirtió al adorable personaje en un ícono cómico inexpresivo del salón de la fama. ¡La primera película se basó en la serie Police Squad de ABC de 1982 que fue cancelada después de seis episodios, solo para ser reiniciada como largometraje en 1988.

También protagonizada por Priscilla Presley y Ricardo Montalbán, The Naked Gun: From the Files of Police Squad! se convirtió en un gran éxito, revivió la carrera de Nielsen y generó secuelas en 1991 y 1994. Cuando Nielsen murió en 2010, comenzaron las conversaciones sobre reiniciar la franquicia.

Puede que Neeson no parezca una opción obvia para el papel, pero ha mostrado sus habilidades cómicas a lo largo de los años, especialmente en las comedias de MacFarlane.