Ciro y los Persas en Vélez: cuándo y cómo comprar las entradas

Todo comenzó tras la felicitación del vocalista a los periodistas de TN La Viola y Flow Music, quienes se acercaron a conversar con él sobre la última presentación de la banda en el reconocido festival nacional, donde subió al escenario a la Orquesta Sinfónica de Villa María, que dirige Luis Nani, y sorprendió a sus seguidores.

"Bienvenida la nueva camada de periodistas atenta a la actualidad de las bandas sea cual sea el estilo que toquen y su público, buscando la objetividad y la diversidad, y no siendo un ‘club de amigos’" mencionó Ciro y debió, posteriormente, hacer algunas aclaraciones sobre sus conceptos.

Luego indicó que "el comentario vino por esos medios q dicen ser de música y claramente no ven tu show y no registran que hubo 40 músicos (con la sinfónica) sobre el escenario versionando temas. Algo q nunca se hizo en el Cosquín. Y que es jugado xq muchas cosas pueden fallar con 30 min de armado…".

El músico aclaró que las críticas no venían para atacar a Bebe Contepomi, a quien definió como un amigo, sino contra aquellos periodistas que cubrieron el evento sin asistir. "No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del que canta. Y me ponen ‘Ciro’ entre comillas" agregó.