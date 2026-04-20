James Gunn confirmó el inicio del rodaje de "Man of Tomorrow", película secuela de Superman + Seguir en









La película es una de las dos adaptaciones de DC que se estrenarán en 2027, junto con “The Batman Part II”, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

James Gunn en el set de "Superman".

James Gunn reveló que la secuela de la película Superman comenzó su producción, y el director compartió una foto del set en la que se ve un tablero de ajedrez y la insignia de la prisión de Van Kull para el recluso A. Luthor (también conocido como el villano Lex Luthor), así como una bolsa de patatas fritas Ruffles.

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David Corenswet regresa como el Hombre de Acero en Superman: Man of Tomorrow, escrita y dirigida por Gunn.

En la secuela, Superman se ve obligado a formar equipo con su adversario Lex Luthor (Nicholas Hoult) para derrotar una amenaza aún mayor: el antagonista superinteligente Brainiac (Lars Eidinger).

Embed - James Gunn on Instagram: "From the set of #ManofTomorrow. Shooting now." View this post on Instagram Adria Arjona se unió recientemente al elenco como Máxima, una reina alienígena que ha sido tanto antagonista como posible interés amoroso de Superman en los cómics. Estará acompañada por el resto del reparto, que incluye a Rachel Brosnahan (quien interpreta a Lois Lane, la actual pareja de Superman), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Mister Terrific) y Aaron Pierre (John Stewart/Linterna Verde).

El presente de DC en el cine Superman relanzó el Universo DC, propiedad de Warner Bros., el verano pasado, recaudando más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial y convirtiéndose en la aventura de superhéroes más taquillera del año. Man of Tomorrow tiene previsto su estreno en cines en julio de 2027. Actualmente es una de las dos adaptaciones de DC que se estrenarán ese año, junto con The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, que se estrenará en octubre. Antes de que el Último Hijo de Krypton regrese a la gran pantalla, DC tiene otros dos grandes estrenos de cómics en 2026: Supergirl en junio y Clayface en octubre.

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