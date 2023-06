Coco acaramelado: Sily está saliendo con Cecilia Carrizo

La expanelista de A la Tarde había hablado de la separación del padre de sus hijos, Lorenzo, de 17, y Benito, de 13, y se había mostrado muy dolida por el final de una historia que duró más de 25 años.

Seguramente, "Caramelito", de 49 años, no se imaginaba que Cupido la iba a flechar ni más ni menos que en su lugar de trabajo, pero desde su incorporación a FM 107.5 Extra, a principios de junio, se empezó a cruzar a diario con Sily, de 61 abriles.

image.png

image.png

Una separación dolorosa, hace apenas unos meses

“Fueron años muy hermosos para mí. Tuvimos dos hijos divinos, ellos tres fueron siempre mi prioridad. Así lo viví y lo disfruté mucho”, había dicho Cecilia sobre su separación de Giorgiutti.

“Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”, añadió, dando a entender que fue una decisión de él.

Todavía muy afectada por la ruptura, Caramelito había explicado: “A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento".

"Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas”, lamentó.

"Tengo amigas o tías que me dicen: cómo no viniste, cómo no me llamaste. Porque estoy llorando todo el día abajo de la cama. A mí a veces me pasa que no me sale la palabra, estoy tan triste que me quedo súper metida para adentro”, confió sobre ese duro momento.