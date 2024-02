Coinciden los estrenos de dos buenas comedias sentimentales

“Valeria viene a casarse” es una pieza dramática israelí de humor bastante asordinado, que bien podría adaptarse al teatro, ya que transcurre prácticamente en un solo lugar y en menos de un día: lo que tarda una chica ucraniana en bajar del avión, ver que el candidato que conoció en videollamadas no le conviene, y ser enviada de vuelta, casi a las patadas, en el avión de la noche. El detalle es que no pensaba casarse por amor, sino por obtener la residencia y estar cerca de su hermana, que su cuñado hizo el arreglo cobrándole 5.000 dólares al aspirante a marido (es su oficio) y que el otro es un pelmazo, tiene buenas intenciones pero es un pelmazo. Por si quedaba alguna duda, aparece la futura suegra, grosera, xenófoba, reclamando que le devuelvan la plata. También aparece el jefe del infeliz, para quien el matrimonio debe verse como un negocio. Se lo dice a la chica y ésta, que ya se encuentra en pánico, prefiere volverse a Ucrania. Lo increíble es que cosas semejantes todavía existan en estos tiempos, y en sociedades supuestamente avanzadas. Vinik las muestra con inteligencia, y hasta permite que cada personaje exponga sus razones, aunque no las tenga.