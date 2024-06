Coldplay seleccionó la foto de un artista argentino para la portada de su nuevo disco

En medio de su gira mundial “Music Of The Spheres Tour” , Coldplay compartió un anuncio que entusiasma a su fans. Se trata de la salida de un nuevo disco que tiene fecha para el 4 de octubre de este año.

El noveno álbum de estudio de la banda británica de rock será titulado " Moon Music". El último disco, "Music of the Spheres", había salido en octubre del 2021 y se convirtió en el álbum más vendido en Reino Unido desde "No. 6 Collaborations Project" de Ed Sheeran en 2019.

Esta próxima publicación no solo entusiasma a los fans de la banda liderada por Chris Martin sino también a los argentinos por un motivo en particular. Y es que la tapa del nuevo disco se verá ilustrada por la imagen de Matias Alonso Revelli, un joven fotógrafo de Bahía Blanca.

También expresó su emoción por la convocatoria y el reconocimiento a su trabajo. "Quiero agradecer a la banda y a todo su equipo por su amabilidad y por confiar en mi trabajo para su próximo álbum. Siempre estaré agradecido y honrado de ser parte de esto", escribió.

“Me eligió la banda directamente. Me contactaron ellos, de una. Me sorprendió mucho esto porque no creo que sea muy habitual que una banda de ese calibre se maneje tan humildemente. Muy genios, la verdad”, dijo Alonso en una entrevista.

Asimismo, como adelanto, la banda reveló a través de sus redes sociales que el 21 de junio se publicará “feelslikeimfallinginlove”, el primer single del álbum que tendrá diez canciones inéditas.