Luisana Lopilato confirmó que protagonizará la próxima película de Damián Szifron + Seguir en









La actriz detalló que las grabaciones arrancarían en los meses de abril, mayo y junio de 2026, por lo que se espera que el producto final se estrene a fin de año o a principios de 2027.

La actriz reveló la noticia en una entrevista. @lulopilato

Luisana Lopilato sorprendió al revelar su próximo proyecto cinematográfico: una película con el aclamado director argentino Damián Szifron, creador de éxitos como Los Simuladores y Relatos Salvajes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La esposa de Michael Bublé confirmó la noticia durante una charla con Marley, durante su participación en Por el mundo (Telefe).

Con los paisajes nevados de fondo, los hermanos Luisana y Dario Lopilato enfrentaron una aventura con el conductor en las aerosillas de Colorado, Estados Unidos. Fue allí cuando Marley indagó en la vida profesional de la actriz.

“¿Se puede decir la próxima película que vas a hacer?”, le preguntó a la ex Casados con Hijos. “Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”, reveló entre risas.

A pesar de que no sabía si podía dar a conocer la información, la actriz detalló que las grabaciones arrancarían en los meses de abril, mayo y junio de 2026, por lo que se espera que el producto final se estrene a fin de año o a principios de 2027.

El regreso de Damián Szifron al cine Este nuevo proyecto será la película que marque el regreso del director de Tiempo de valientes a los rodajes en la Argentina desde que filmó en varias locaciones de nuestro país Relatos salvajes. Estrenada mundialmente en el Festival en Cannes en 2014, fue candidata al Oscar a la mejor película hablada en lengua extranjera en 2015. Szifron viene de dirigir el thriller Misántropo (2023), con Shailene Woodley (Los descendientes, Bajo la misma estrella) y Ben Mendelsohn (la serie de Netflix Bloodline, Ready Player One, de Spielberg, Rogue One).